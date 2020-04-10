Гавана, , 08:14 — REGNUM Куба начала распространять по всей стране медицинские поставки, предоставленные Китаем на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Порядка 500 инфракрасных термометров, 2000 наборов защитных костюмов, очков и обуви, 2000 масок N95 и 10 тыс. хирургических масок, отправленных властями Китая, прибыли на Кубу.

Кроме того, 10 тыс. защитных костюмов и 100 тыс. защитных масок, пожертвованных китайской компанией Zhengzhou Yutong Bus Co., достигли Кубы. Посол Китая на кубе Чэнь Си заявил, что Китай в дальнейшем предоставит еще больший объем гуманитарной помощи этой карибской стране.

Отметим, что на Кубе насчитывается порядка 515 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом и 15 смертей от него.