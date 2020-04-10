Амстердам, , 08:14 — REGNUM 9 апреля в Нидерландах отмечено лёгкое повышение числа коронапациентов, помещённых в реанимацию. На сегодняшний день в реанимации находится 1.417 пациентов, что на девять пациентов больше, чем накануне.

Тем не менее председатель правления роттердамской больницы имени Эразма Эрнст Кюйперс заявил, что он в целом оценивает положение дел с оптимизмом, поскольку число пациентов в реанимации увеличивается не намного. Вместе с тем он отметил, что положение в реанимации остаётся напряжённым.

По мнению Кюйперса, последние данные говорят о том, что Нидерланды вышли на плато. Это значит, что количество пациентов в реанимации сейчас стабильное. Накануне Кюйперс заявил, что о смягчении карантинных мер можно будет говорить лишь после того, как число коронапациентов в реанимации опуститься ниже порога в 1.000 пациентов. По его мнению, на это потребуются ещё как минимум две недели.

Тем временем председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс заявил, что его беспокоят наступающие пасхальные выходные. Если в эти дни соблюдение карантинных мер ослабеет, это может по его словам привести к новой вспышке заболеваний и госпитализаций.

В свою очередь, Кюйперс заявил, что надо считаться с возможностью нового обострения в будущем. Он напомнил, что, согласно имеющимся данным, большинство населения Нидерландов ещё не соприкасалось с коронавирусом, а потому не выработало иммунитет. Состояние плато достигнуто благодаря соблюдению карантинных мер. В случае неконтролируемого смягчения этих мер может случиться новая вспышка заражений.

В минувшие недели количество коек в реанимации увеличено с 1.150 до 2.400. При полной занятости всех коек на каждые четыре больных приходилось бы по одному медбрату или одной медсестре. Однако поскольку в реанимации находится только 1.417 пациента, на одного медицинского работника приходится три пациента.

Несмотря на стабилизацию числа пациентов в реанимации Нидерландам всё ещё требуется помощь немецких больниц. В настоящее время в Германии находится 56 пациентов из Нидерландов.