Париж, , 08:10 — REGNUM Производство водно-спиртового геля химическими компаниями Франции достигает почти 300 000 литров в день, что в три раза больше, чем три недели назад, сообщает Le Figaro.

«Более тридцати компаний мобилизованы сегодня, чтобы достичь производства почти 300 000 литров в день», — говорится в пресс-релизе федерации химических производителей Франции.

Согласно пресс-релизу, некоторые из этих компаний решили зарезервировать часть своей продукции для пожертвований различным медицинским учреждениям, пожарным службам, полиции или соседним муниципалитетам.

Ранее 21 марта в федерации химических производителей заявили о производственной мощности в 100 000 литров в день, «что примерно соответствует потребностям 100 государственных больниц с региональным охватом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в больницу коммуны Кремлен-Бисетр, чтобы встретится с сотрудниками больницы и университета, занимающимися клиническими исследованиями коронавируса.

Читайте также: Макрон встретится с исследователями, изучающими COVID-19