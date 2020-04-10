Москва, , 08:02 — REGNUM Приоритет при вывозе граждан России, оставшихся за границей, будет отдаваться туристам, сообщил 9 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время», — сказал он.

Отмечается, что для всех желающих вернуться в Россию создана специальная форма на портале госуслуг. Она позволяет воспользоваться рейсами авиакомпаний, которые организованы для доставки российских граждан на родину.

«Оперативным штабом утверждён план-график таких вылетов на ближайшую неделю. Рейсы уже выполняются», — отметил Мишустин.

Кроме того, если по каким-то причинам жители России не смогут вернуться в страну, им будет предложено в стране пребывания. В этом случае власти будут готовы оказать им необходимую помощь.

«Правительство приняло соответствующее решение — на эти цели выделено полмиллиарда рублей», — добавил глава правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля 2020 года.

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