Фучжоу, Китай, , 08:01 — REGNUM Крупнейший китайский производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторных батарей Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) прогнозирует падение чистой прибыли в первом квартале 2020 года, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

По оценкам CATL, падение чистой прибыли компании в годовом исчислении за первый квартал 202 года может достигнуть 20−30% в связи с пандемией нового коронавируса. Чистая прибыль компании с января по март оценивается в районе от 733 млн юаней (около $104 млн) до 838 млн юаней против 1,05 млрд юаней за аналогичный период годом ранее.

Падение прибыли аналитики связывают с эпидемией COVID-19 и слабым спросом на электромобили на рынке Китая, что, соответственно, снижает и спрос на батареи к ним.