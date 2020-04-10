Амстердам, , 07:57 — REGNUM На ежедневном брифинге 9 апреля Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил, что количество госпитализаций значительно ниже, чем в прошлый четверг. В течении 9 апреля госпитализировано 237 пациентов. Количество зарегистрированных смертей также ниже, чем в прошлый четверг: 148 против 166.

С 22 марта количество новых госпитализаций ещё не было таким низким.

Данные RIVM не отражают полную картину смертей и госпитализаций, однако в институте убежденны, что карантинные меры начинают сказываться.

При этом число подтверждённых заражений снова выросло и за 9 апреля увеличилось на 1.213 случаев. Т.о. общее число подтверждённых заражений в Нидерландах теперь составляет 21.762 человек.

Однако в RIVM напомнили, что начиная с этой недели проводится больше тестов на заражение коронавирусом. Поэтому может возникнуть впечатление, что COVID-19 стал распространяться быстрее, чем прежде. На самом деле это не так, подчеркнули в RIVM.