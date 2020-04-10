Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM Недостаточная готовность мирового сообщества, которая проявилась в просчетах в борьбе с пандемией нового коронавируса, позволяет выдвинуть гипотезу о том, что террористические группы могут беспрепятственно осуществить акты устрашения с использованием биологического оружия, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 9 апреля выступая на заседании Совета Безопасности организации.

По его словам, негосударственные игроки, наблюдая слабость современной системы противостояния биологическим угрозам, с помощью доступа к штаммам опасных вирусов способны спровоцировать событие, сопоставимое по масштабам с нынешней ситуацией.

Кроме того, Гутерреш считает, что последствия пандемии могут привести к росту беспорядков и насилия в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава организации пассивной гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали заявил, что вспышка нового коронавируса в мире вполне может являться формой биологической войны.

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