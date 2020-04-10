Владивосток, , 08:00 — REGNUM Вопрос о досрочном завершении учебного года для учащихся 1—8-х классов в настоящее время в Приморье пока только обсуждается, решений никаких не принято, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минобразования.

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Возможность досрочного завершения учебного года определена соответствующей рекомендацией для регионов, которую подготовило Минпросвещения России. Субъектам рекомендовано так отрегулировать учебный процесс, чтобы это не отразилось на качестве образования. И это должно быть увязано со степенью угроз, которые несёт пандемия коронавируса.

Если в регионе требуется режим изоляции, тогда образовательный процесс осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске принято решение завершить учебный год досрочно для некоторых категорий учащихся.