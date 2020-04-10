Киото, Япония, , 07:45 — REGNUM Власти японской префектуры Киото обратились к правительству Японии с просьбой ввести в регионе режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом нового типа, заявил губернатор префектуры Нишиваки Такатоши в ходе пресс-конференции, передает телеканал NHK.

Он заявил, что префектура Киото столкнулась с серьезной ситуацией из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим он обратился к правительству страны с предложением включить Киото в перечень регионов, где объявлен режим ЧС.

Отмечается, что в префектуре уже зафиксировано 165 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом около 30 человек в регионе заразились неустановленным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля в японской префектуре Айти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. По словам губернатора префектуры, за прошедшую неделю в регионе зафиксировали рост числа заболевших COVID-19.

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