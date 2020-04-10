Москва, , 07:44 — REGNUM Актёр Центрального академического театра Российской Армии, заслуженный артист России Сергей Комаров умер 9 апреля после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе театра.

Комарову было 69 лет.

«Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра», — отметили в руководстве учреждения.

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича», — говорится в сообщении.

Артист служил в Театре Армии с 1972 года, выезжая в составе бригад в самые отдалённые гарнизоны СССР, а также в Западной группе войск. Во время работы он совершал выезды в «горячие точки» — Афганистан и Чечню.

За время службы Комаров исполнил роли в десятках спектаклей, таких как «Экзамены никогда не кончаются», «Приглашение в замок», «Похождения бравого солдата Швейка», «Мандат», «Севильский цирюльник» и других.

Отмечается, что о времени и месте прощания с актёром будет объявлено позднее.