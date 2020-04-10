Абакан, , 07:43 — REGNUM Ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией официально подтверждены в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

10 апреля поступили положительные анализы на COVID-19 троих жителей Абакана. Пациенты проходят лечение в республиканской клинической инфекционной больнице.

Уточняется, что двое заболевших — члены семьи одного из заражённых. Третья заболевшая — женщина, прибывшая в Абаканский аэропорт 30 марта рейсом из Москвы.

«Контакты всех троих заболевших отработаны», — подчеркнули власти Хакасии.

Таким образом, всего в республике подтверждены девять случаев COVID-19, в том числе три человека выздоровели.

Коронавирус подозревают ещё у пяти человек, их анализы направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, все прибывшие из Москвы в Хакасию направляются на 14-дневный карантин.

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