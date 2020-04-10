Магадан, Магаданская область, , 07:53 — REGNUM С 13 апреля в Магадане начнут открываться детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии областной столицы.

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Мэр Юрий Гришан принял решении о постепенном открытии детских садов. На данный момент в городе работает два сада, но детей в них много, есть необходимость открыть все, даже если наполняться они будут на 50 процентов.

«Детские сады будут открывать с 13 апреля. Ребёнок должен быть здоровым», — сказали в администрации Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть для посещения все кладбища столицы на период самоизоляции граждан.