Токио, , 07:27 — REGNUM Власти японского города Токио приняли верное решение, временно приостановив работу предприятий на время режима чрезвычайной ситуации, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK.

По словам главы японского правительства, в настоящее время необходимо делать все возможное в рамках закона, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. Он также призвал японцев соблюдать все меры предосторожности и по возможности оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии превысило 5 тысяч. Представители японского Центробанка уже отметили, что Япония столкнулась с худшей ситуацией, чем во времена мирового финансового кризиса.

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