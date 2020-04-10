Якутск, , 07:44 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев намерен с 13 апреля «включить зелёный свет» предприятиям малого бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я решил пойти по тому пути, который предложил президент страны. Мы будем формировать списки не тех предприятий, которым разрешено работать, а тех, которым работать запрещено. Это решение появится сегодня-завтра, с тем, чтобы оно вступило в силу с понедельника», — сказал 10 апреля в ходе брифинга глава республики.

Также Айсен Николаев добавил, что в тех районах, где нет явных признаков распространения коронавируса, можно смягчить ограничения для малого и крупного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловское правительство готовит новые списки предприятий, которые смогут работать в режиме самоизоляции. Ограничения могут снять и для целых муниципалитетов.