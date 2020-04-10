Нью-Дели, , 07:24 — REGNUM Общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Индии достигло 6 412 после того, как диагноз подтвердился еще у 670 пациентов, 10 апреля сообщает индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Самое большое количество случаев заражения приходится на штат Махараштра — 1364 человека. С начала вспышки инфекции в стране было зафиксировано 199 летальных исходов от заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля индийский Верховный суд Индии обязал все клиники страны тестировать граждан на заражение коронавирусом только на бесплатной основе.

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