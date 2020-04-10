Суйфэньхэ, , 07:25 — REGNUM За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 28 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом граждан КНР, прилетевших из Москвы транзитом через Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в генконсульстве России в Харбине.

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Все заболевшие прибыли из России в течение последних 12 дней и прошли границу через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ.

«Таким образом, на сегодняшний день общее число ввозных случаев коронавирусной инфекции в провинции увеличилось до 155», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил Владимира Путина не пускать в край граждан КНР, летящих из Москвы в Китай.