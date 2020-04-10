Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Геймеры выложили в сеть смешное сравнение между геймпадами разных поколений консолей PlayStation и Капитаном Америка из фильмов Marvel в исполнении Криса Эванса. Изображение было опубликовано 10 апреля на форуме Reddit.

Автором изображения является пользователь, известный под ником Sellera. Всего за пять часов после публикации на Reddit его остроумный коллаж получил более 14 тыс. просмотров и собрал около 260 комментариев.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что вице-президенту Bethesda Питу Хайнсу очень понравился новый геймпад DualSence, который поступит в продажу вместе с PlayStation 5. Он отметил, что все, кто возьмут в руки этот контроллер, сразу же забудут о DualShock 4.

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