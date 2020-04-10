Южно-Сахалинск, , 07:20 — REGNUM Четверо сахалинцев сбежали из-под карантина по коронавирусу и исчезли. По поручению губернатора их разыскивают ФСБ и МВД. Об этом сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе онлайн-родительского собрания.

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«Вчера, 9 апреля, я в срочном порядке собрал КЧС. Несколько человек, которые находятся на карантине у нас, исчезли. Сегодня, 10 апреля, утро я начал с того, что стал искать этих людей. Мы работаем с ФСБ, полицией, они работают круглосуточно. Мы сейчас их поймаем, возьмём анализы и проверим на КТ», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ужесточили меры профилактики коронавируса. Прибывающие в регион из других субъектов граждане, граждане, находившиеся в контакте с инфицированными направляются на самоизоляцию и карантин.