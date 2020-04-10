Красноярск, , 07:15 — REGNUM На утро 10 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 39 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе восемь человек выздоровели.

Как сообщил ИА REGNUM в краевом минздраве, на подтверждении диагноза находятся 16 человек (+12 за сутки).

Двое получающих лечение пациентов находятся в тяжёлом состоянии — это пожилые люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, уточнили в минздраве.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 4717 человек, снято с наблюдения 9098 человек. Всего в крае обследовано 18 919 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 апреля в регионе также было зарегистрировано 39 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

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