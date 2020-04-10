Ясный, Оренбургская область, , 07:12 — REGNUM В городе Ясный Оренбургской области местный житель привлечен к административной ответственности за незаконную тонировку стекол автомобиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Во время несения службы экипаж ДПС задержал иномарку с тонировочной пленкой на передних боковых стеклах. По результатам проверки выяснилось, что светопропускаемость стекол не соответствует нормам.

Как оказалось ранее 22-летнему водителю автоинспекторы уже выдали требование о снятии тонировки, однако требование осталось проигнорированным. Суд рассмотрев материалы административного дела, вынес решение об аресте автовладельца на двое суток.