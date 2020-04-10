Москва, , 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.

Большинство из них касается расширения списка предприятий, которые могут работать во время нерабочих дней, продленных до конца апреля. Местные власти полагают, что таким образом удастся смягчить последствия для экономики, вызванные вынужденным простоем.

В ряде регионов жителям разрешили ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. Такое послабление введено в Архангельской области, Алтайском и Приморском краях. В Хакасии семьям разрешили гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии — совершать пробежки, соблюдая дистанцию.

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.

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