Вадуц, , 07:07 — REGNUM Ограничения, установленные в Лихтенштейне в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, могут быть постепенно сняты, начиная с конца апреля, 9 апреля сообщается на сайте правительства страны.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято после 20 апреля. Изменение режима будет зависеть и от ситуации в соседних государствах — Швейцарии и Австрии.

Напомним, согласно последним данным, в Лихтенштейне зарегистрировано 79 случаев новой коронавирусной инфекцией.

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