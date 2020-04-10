Рим, , 07:48 — REGNUM В Италии военные специалисты из России продезинфицировали от коронавируса пансионаты для пожилых людей ещё в трёх городах — Скильпарио, Спирано и Торре-Бульдоне. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с пандемией, совместно с итальянскими военными специалистами осуществили полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 43 населенных пунктах Ломбардии. Всего было обработано 47 зданий и сооружений, в том числе более 270 тысяч квадратных метров помещений. В городах и посёлках было обработано более 26 тысяч квадратных метров дорог, имеющих твёрдое покрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 15 самолётов ВКС России доставили в страну, больше всех в Европе страдающую от эпидемии коронавируса, около ста военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ, технику и имущество. Договорённость об оказании Россией необходимой помощи итальянской стороне в борьбе с пандемией была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта.

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