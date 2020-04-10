Лондон, , 07:03 — REGNUM Власти Великобритании при составлении статистики умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией не учитывают летальные случаи в домах престарелых, утверждает газета The Guardian.

По утверждениям газеты, число умерших в домах предстарелых от COVID-19 составляет около 1 тысячи, однако в официальных данных этот показатель занижен. При этом примерный общий показатель смертности среди пожилых людей по домам престарелых достигает 1000 человек, однако в Великобритании зафиксировано лишь 20 смертей за неделю.

Также главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявляет, что в 9% учреждений для пожилых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В свою очередь газета приводит данные, согласно которым зараженные коронавирусом выявлены примерно в половине домов престарелых.

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