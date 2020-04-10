Владивосток, , 07:13 — REGNUM Постановление о временном приостановлении всех видов охоты в Приморье было подписано губернатором Олегом Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Согласно принятому постановлению, временный запрет будет действовать до 30 апреля 2020 года — до окончания срока режима самоизоляции, введённого указом президента России Владимира Путина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Установить запрет на проведение охоты в целях осуществления любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Приморского края», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области из-за пандемии коронавируса запретили охоту и посещение лесов.