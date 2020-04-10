Якутск, , 07:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев во время брифинга объяснил ситуацию с выявленными новыми случаями заболевших COVID-19 в двух районах республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Житель Ленского района, прибывший из Армении, с самого начала находился на самоизоляции, все, кто с ним контактировал, установлены.

Хуже обстоит дело с заболевшими в Алданском районе.

«Супруги, граждане РФ, уроженцы Киргизии, прилетели в Якутск из Москвы, а затем отправились в Алдан. Несмотря на множество предупреждений и рекомендаций, один из супругов нарушил режим самоизоляции и работал на центральном рынке. Это серьёзная опасность для людей, которые контактировали с ним, были на рынке. Сейчас в Алдане проводятся мероприятия по закрытию этого рынка, выявлению всех лиц, бывавших там», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии добавил, что приняты меры об ограничении работы межрайонного такси. Это связано и со скорым закрытием ледовых переправ, и с тем, что случаи заражения коронавирусом в Ленске и Алдане так или иначе связаны с маршрутным такси.

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