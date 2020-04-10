Балтимор, США, , 06:55 — REGNUM Количество подтверждённых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 1,6 млн случаев. Об этом 10 апреля говорится в данных университета Джонса Хопкинса.

Всего подтверждено 1 601 018 случаев, из них 465,8 тыс. приходится на США, 153,2 тыс. — на Испанию, 143,6 тыс. — на Италию, 118,8 — на Францию. Таким образом, на перечисленные страны приходится больше половины всех выявленных случаев.

Жертвами коронавирусной инфекции в мире стали уже 95 718 человек. Число выздоровевших — 394 972 человека.

В России, по данным на 9 апреля, подтвержден 10 131 случай заболевания, из них 1459 — за последние сутки, 76 человек умерли, 698 выздоровели.

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