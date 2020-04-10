Чебоксары, 10 апреля 2020, 06:55 — REGNUM В столице Чувашии с наступлением солнечной и тёплой погоды горожане осмелели и стали высыпать на улицу, вопреки просьбам и требованиям властей и полиции оставаться дома, а также несмотря на резкий рост подтверждённых случаев коронавируса. В спальном новоюжном районе, к примеру, на улицу выходят гулять семьями с детьми, при этом довольно много велосипедистов и влюблённых парочек, есть и спешащие по делам пожилые граждане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
9 апреля в микрорайоне было довольно многолюдно по сравнению с началом режима обязательной самоизоляции, которое пришлось на очень холодную погоду со снегопадами и северным ветром. Но как только потеплело, улицы зажили: здесь можно увидеть не только тех, кто спешит в продуктовые магазины, но и вышедших на моцион семей с детьми, многочисленных велосипедистов, а также держащихся за руки парочки — эта категория, пожалуй, наиболее многочисленная. На асфальте можно увидеть многочисленные свеженарисованные детские рисунки мелом, в том числе для игры в классики и битки.
В то время, пока в микрорайоне гуляли семьями, мобильный патруль проверял документы у застигнутой врасплох пары, устроившейся на скамейке.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах работают мобильные патрули, которые состоят из правоохранителей и чиновников. На нарушителей режима самоизоляции составляют административные протоколы, которые предусматривают до 30 тыс. рублей штрафа.
Напомним, в Чувашии 9 апреля подтверждены результаты на новую коронавирусную инфекцию ещё у 15 человек, в их числе — двое детей. Всего в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов выздоровел и выписан из больницы 4 апреля.
Отметим, что с 7 апреля рекомендация о соблюдении режима самоизоляции сменилась обязанностью: на улице можно появиться только если нужно в магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой или навестить нуждающегося в уходе пожилого родственника. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при собой соответствующую справку от работодателя.
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