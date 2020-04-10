Чебоксары, 10 апреля 2020, 06:55 — REGNUM В столице Чувашии с наступлением солнечной и тёплой погоды горожане осмелели и стали высыпать на улицу, вопреки просьбам и требованиям властей и полиции оставаться дома, а также несмотря на резкий рост подтверждённых случаев коронавируса. В спальном новоюжном районе, к примеру, на улицу выходят гулять семьями с детьми, при этом довольно много велосипедистов и влюблённых парочек, есть и спешащие по делам пожилые граждане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сидим дома
Сидим дома
ИА REGNUM
Троллейбусы стали ходить чаще
Троллейбусы стали ходить чаще
ИА REGNUM
Семья вышла прогуляться на велосипедах
Семья вышла прогуляться на велосипедах
ИА REGNUM
Кто куда
Кто куда
ИА REGNUM
Закупилась
Закупилась
ИА REGNUM

9 апреля в микрорайоне было довольно многолюдно по сравнению с началом режима обязательной самоизоляции, которое пришлось на очень холодную погоду со снегопадами и северным ветром. Но как только потеплело, улицы зажили: здесь можно увидеть не только тех, кто спешит в продуктовые магазины, но и вышедших на моцион семей с детьми, многочисленных велосипедистов, а также держащихся за руки парочки — эта категория, пожалуй, наиболее многочисленная. На асфальте можно увидеть многочисленные свеженарисованные детские рисунки мелом, в том числе для игры в классики и битки.

«Как только слегка приоткрывается возможность, тут же появляется большой поток», — отмечал 9 апреля на встрече с предпринимателями врио главы Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопросы о смягчении режима самоизоляции.
Появление скорой помощи вызывает двойственные чувства у жильцов
Появление скорой помощи вызывает двойственные чувства у жильцов
ИА REGNUM
Во дворе свёрнуты сигнальные ленты
Во дворе свёрнуты сигнальные ленты
ИА REGNUM
Семейная прогуляка
Семейная прогуляка
ИА REGNUM

В то время, пока в микрорайоне гуляли семьями, мобильный патруль проверял документы у застигнутой врасплох пары, устроившейся на скамейке.

«Так, патруль, обходим их дворами», — проверещала полногрудая дама своей подруге, и обе засеменили по обходному пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах работают мобильные патрули, которые состоят из правоохранителей и чиновников. На нарушителей режима самоизоляции составляют административные протоколы, которые предусматривают до 30 тыс. рублей штрафа.

Дезинфекция возле «Шупашкара»
Дезинфекция возле «Шупашкара»
ИА REGNUM
Солнечной погоде радуются не только люди
Солнечной погоде радуются не только люди
ИА REGNUM
Режим самоизоляции отдельные автовладельцы восприняли как разрешение парковаться где угодно
Режим самоизоляции отдельные автовладельцы восприняли как разрешение парковаться где угодно
ИА REGNUM
На улицах — много детских рисунков
На улицах — много детских рисунков
ИА REGNUM

Напомним, в Чувашии 9 апреля подтверждены результаты на новую коронавирусную инфекцию ещё у 15 человек, в их числе — двое детей. Всего в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов выздоровел и выписан из больницы 4 апреля.

Отметим, что с 7 апреля рекомендация о соблюдении режима самоизоляции сменилась обязанностью: на улице можно появиться только если нужно в магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой или навестить нуждающегося в уходе пожилого родственника. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при собой соответствующую справку от работодателя.

Предупреждение
Предупреждение
ИА REGNUM
Влюблённые
Влюблённые
ИА REGNUM
Горожане гуляют парами
Горожане гуляют парами
ИА REGNUM

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