Якутск, , 06:56 — REGNUM Лаборатории в Якутске начнут подтверждать результаты анализов на наличие коронавируса — в Новосибирск пробы отправлять уже нет необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Анализы трёх выявленных 9 апреля заболевших не будут отправлять в лабораторию Новосибирска. Все пробы делаем на месте.

На 10 апреля в Якутии зафиксировано 19 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10 из них уже выписались из больницы, 9 продолжают лечение», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ есть запас более чем в миллион тест систем для выявления коронавирусной инфекции.