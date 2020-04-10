Оренбург, , 06:35 — REGNUM В Оренбурге суд изменил меру пресечения в отношении дочери известного священника, которую обвиняют в преступлении против детей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Следствию отказали в удовлетворении ходатайства о продлении срока заключения под стражу. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство обвиняемой и ее защитника об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

«В отношении обвиняемой установлен ряд запретов, в том числе выходить за пределы жилого помещения, за исключением двухчасового периода в пределах определенного радиуса. Постановление суда не вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года силовики задержали священника Николая Стремского, его дочь и зятя. Всем предъявили обвинения в преступлениях против детей. Священнику инкриминировали развратные действия, изнасилование и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Дочь священника и ее супруга обвинили в незаконном ограничении свободы детей. В феврале 2020 года дочери Стремского переквалифицировали статью Уголовного кодекса России на похищение человека.

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