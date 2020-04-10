Москва, , 06:33 — REGNUM Российской столице нужно готовиться к серьезным испытаниям из-за распространения новой коронавирусной инфекции, заявил 10 апреля в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы быть максимально готовыми к самому неблагоприятному варианту развития событий.

В числе таких мер Собянин перечислил: максимальный охват и качество при тестировании на коронавирус, максимальный уровень обучения медицинских специалистов, а также максимальный контроль за соблюдением гражданами наложенных ограничений.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля Сергей Собянин заявил, что пик распространения коронавирусом нового типа в Москве еще не достигнут.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Москвы оценил ситуацию с распространением коронавируса в столице РФ