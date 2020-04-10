Москва, , 06:32 — REGNUM «Нулевой пациент» с коронавирусом, вероятно, появился ещё в октябре 2019 года, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям».

По его словам, сложная задача, связанная с определением первого заражения коронавирусом, решается математиками и биоинформатиками на основании анализа филогенетических деревьев и с большой погрешностью. Однако с определенной долей достоверности вероятная дата попадает на октябрь прошлого года.

«Мы можем думать, что нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года. Этот вывод основан на анализе опубликованных данных», — сказал Волчков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество подтверждённых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру достигло 1,59 млн человек, от коронавирусной инфекции скончались 95,5 тыс., вылечились — свыше 359 тыс. человек.

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