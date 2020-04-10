Веллингтон, , 06:27 — REGNUM Второй пациент с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией скончался в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Также за прошедшие сутки в Новой Зеландии выявили 23 случая заражения коронавирусом нового типа, еще 21 случай предварительно подтвержден. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 1283.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Зеландии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в стране еще на неделю. Отмечалось, что вопрос о возможном продлении режима ЧС будет подниматься еженедельно.

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