Челябинск, , 06:27 — REGNUM В Челябинске арестован директор фирмы, который обвиняется в даче взятки сотруднику университета физкультуры. Об этом сообщает областное управление СКР.

На заключении под стражу настоял следователь. Сейчас идут следственные действия. Собираются и закрепляются доказательства и выясняется причастность гражданина к аналогичным эпизодам.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 7 апреля днём. Сотрудник УралГУФК заявил о предлагаемой ему взятке в правоохранительные органы и бизнесмен был пойман.

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