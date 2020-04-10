Москва, , 06:21 — REGNUM Бывший заместитель главы МВД России генерал Александр Романов, руководивший следственным департаментом, допрошен в качестве свидетеля по делу своих подчинённых, передаёт 9 апреля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Романов был допрошен в качестве свидетеля в день задержания своих подчиненных — генералов (Александра) Бирюкова и (Александра) Краковского», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что статус отстранённого от службы замглавы МВД не изменился, но «в настоящее время следствие не имеет к нему вопросов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД России — генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова, Александра Красовского и старшего следователя по особо важным делам СК МВД России Александра Брянцева. По сообщениям в СМИ, их подозревают в злоупотреблении своими полномочиями и взяточничестве.

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Романов освобождён от занимаемой им должности начальника следственного департамента МВД РФ накануне, 9 апреля, по решению президента России Владимира Путина.

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