Владивосток, , 06:26 — REGNUM Управляющие компании ведут дополнительную уборку и дезинфекцию мест общего пользования в домах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказал руководитель государственной жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай, в крае имеется более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка.

«Оперативным штабом по предупреждению коронавируса утвержден график санобработки подъездов, она доведена до всех управляющих компаний, и они обязаны его соблюдать», — подчеркнул глава ведомства.

Управляющая компания «Эгершельд-ДВ» провела обработку более десяти домов, в ближайшее время дезинфекция будет проведена ещё в более чем 100 домах.

«Делаем полную дезинфекцию, обрабатываем полы, стены, потолок, обрабатываем специальным хлорсодержащим раствором, не влияющим на здоровье людей и животных. Специалисты работают в специальных защитных костюмах», — рассказал директор УК Вадим Глазунов.

Как сообщало ИА REGNUM, без взимания дополнительной платы проводится дезинфекционная обработка подъездов в Волгограде.