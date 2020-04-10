Оренбург, , 06:18 — REGNUM В Оренбурге двухподъездный четырехэтажный дом по ул. 60 лет Октября по распоряжению Роспотребнадзора закрыли на карантин. В доме и дворе проводят противоэпидемические мероприятия. Об этом заявила заместитель главы города Елена Иванова.

Из дома госпитализированы семь человек, у которых выявлен коронавирус. Началось все с двух пожилых пациенток, которые поддерживали дружеские отношение и помогали друг другу. К одной из пенсионерок приехала из Москвы внучка. После этого и началось распространение вирусной инфекции в доме. Подъезд продезинфицировали. Однако вскоре ситуация усугубилась. Случаи коронавируса выявили и в другом подъезде дома.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, принято решение изолировать жильцов, как отметила Елена Иванова, в интересах самих жильцов дома, а также в интересах всех горожан. Машина МЧС оповестила жильцов о карантине. Здание огорожено. С 8 апреля жильцы 36 квартир получают продуктовые пайки.

Напомним, что в регионе на 9 апреля выявлено 54 случая коронавирусной инфекции, в подтвержденных и предварительных. В больницах региона лечение получают 48 пациентов, двое из которых находятся на искусственной вентиляции легких. Шесть человек выздоровели и выписаны из медучреждений. Один случай завершился летальным исходом.