Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Не менее 1904 человек скончались от заболевания коронавирусной инфекцией в США за прошедшие сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий мониторинг на основе официальных данных.

Этот показатель меньше на 61 человека, чем сутками ранее. Общее число умерших от заражения коронавирусом нового типа в США с начала пандемии составила 16 672. Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в США превысило 465 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли пика распространения коронавирусной инфекции.

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