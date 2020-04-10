Лос-Анджелес, США, , 06:13 — REGNUM Разработчики предстоящего кооперативного тактического шутера Valorant представили нового героя по имени Cypher. Ролик с демонстрацией его умений они опубликовали 9 апреля на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1248295035726168064

Судя по комментарию к выложенному видео, девизом этого героя будет: «Я точно знаю, где ты». Cypher, являющийся выходцем из Марокко, выглядит как шпион, сошедший со страниц комиксов.

Ролик даёт понять, что персонаж будет специализироваться на определении местоположения врага. Кроме того, он получит некую кибер-клетку (Cyber Cage), которая представляет собой ловушку, замедляющую противников.

Разработкой Valorant занимается компания Riot Games, которая хорошо известна геймерам по созданию League of Legends. Игра предоставит им возможность управлять бойцами, обладающими различными способностями, в рамках противостояния двух команд, каждая из которых состоит из пяти игроков.

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