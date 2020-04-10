Москва, , 06:09 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не достигнут, заявил 10 апреля в интервью РИА Новости московский мэр Сергей Собянин.

По его словам, ситуация в городе указывает на то, что распространение инфекции находится только у подножия этого пика.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не преодолен.

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