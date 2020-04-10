Новосибирск, , 06:05 — REGNUM В Новосибирской области из больницы выписан восьмой пациент с коронавирусом. Всего по состоянию на 19:00 9 апреля в регионе официально зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.«Ещё у одного пациента с COVID-19 контрольные пробы отрицательные, — уточняется в сообщении оперштаба. — Всего в Новосибирске выздоровело восемь пациентов с коронавирусом».Под наблюдением врачей остаются 3158 новосибирцев.