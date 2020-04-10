Новосибирск, 10 апреля 2020, 06:05 — REGNUM В Новосибирской области из больницы выписан восьмой пациент с коронавирусом. Всего по состоянию на 19:00 9 апреля в регионе официально зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.«Ещё у одного пациента с COVID-19 контрольные пробы отрицательные, — уточняется в сообщении оперштаба. — Всего в Новосибирске выздоровело восемь пациентов с коронавирусом».Под наблюдением врачей остаются 3158 новосибирцев.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
Из новосибирской больницы выписали ещё одного пациента с коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.