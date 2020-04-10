Благовещенск, , 06:06 — REGNUM По предложению Минвостокразвития России, дополнительные деньги будут выделены Амурской области для обеспечения квартирами сотрудников правоохранительных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Квартирами будут обеспечены сотрудники, проходящие службу в городе Свободный, для этого Минвостокразвития в рамках «Единой субсидии» выделяет 500 млн рублей, на которые будет приобретено 138 квартир. Такое решение было принято в силу того, что из-за увеличения численности населения города, возникла потребность увеличить и численность сил правопорядка.

«113 квартир будут предоставлены сотрудникам управления МВД России по Амурской области, остальные квартиры — сотрудникам прокуратуры, национальной гвардии РФ, УФСБ и МЧС России», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил утвердить национальную программу развития Дальнего Востока.