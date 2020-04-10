Москва, , 05:59 — REGNUM В пятницу, 10 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +7… +9 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 11 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, −1… +1 °С.

Ветер северо-западный, северный 6−12 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °С днём и −4… +1 °С ночью.

В субботу, 11 апреля, днём в столице ожидается +3… +5 °С. По области +1… +6 °С. Ночью в регионе ожидается −7… +1 °С.