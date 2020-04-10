Биробиджан, , 06:00 — REGNUM В рамках модернизации социальных объектов Дальнего Востока, по программе «Единая субсидия» для медучреждений Еврейской автономной области будет закуплено новое оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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В частности, для больниц Еврейской автономной области будет закуплено четыре маммографа и шесть аппаратов УЗИ для районных больниц, ангиограф в областную больницу, компьютерный томограф в инфекционную больницу. Кроме того, предусмотрен ещё ряд мер, направленных на улучшение системы областного здравоохранения.

«В 29 фельдшерско-акушерских пунктах появится новое лечебное оборудование, а для 38 областных аптек закупят холодильники для лекарств и кондиционеры. Кроме того, в область поступят 26 автомобилей скорой помощи. Врачам, как служебное жильё, предоставят 32 квартиры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане будет построен новый корпус областной больницы.