Владивосток, , 05:16 — REGNUM Сотрудники полиции с другими уполномоченными структурами продолжают проводить мероприятия по контролю соблюдения карантинного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Соблюдение ограничительных мер контролируется совместными группами, в которые входят сотрудники полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и представители территориальных административных комиссий. Эти группы проверяют соблюдение карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа.

«Участковыми уполномоченными полиции территориальных органов внутренних дел Приморского края проведены свыше 7,5 тысяч проверок по местам проживания граждан, подлежащих изоляции в связи с возвращением из-за границы или подозрением на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты-медики помогают медперсоналу Владивостока в борьбе с коронавирусной инфекцией.