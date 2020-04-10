Нанкин, Китай, , 05:07 — REGNUM Американский гигант розничной торговли Costco откроет новый магазин в городе Сучжоу в провинции Цзясну, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в комитете управления Нового района Сучжоу, дочка Costco приобрела в Новом районе Сучжоу участок земли по цене 142,5 млн юаней (около $20,2 млн) на строительство склад-магазина площадью по полу 50 тыс. кв. метров.

Costco создала свое дочернее предприятие в Сучжоу еще в январе текущего года с общим объемом инвестиций 1,27 млрд юаней. Розничный гигант открыл свой первый магазин на материковой части Китая в августе 2019 года — в шанхайском районе Миньхан на западной стороне реки Хуанпу.

Новый магазин привлек огромное число покупателей. В феврале 202 года компания анонсировала строительство своего второго магазина в Шанхае. Теперь же, будет вестись строительство и третьего магазина — в Сучжоу.