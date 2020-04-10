Нейпьидо, , 05:06 — REGNUM Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Мьянме за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 27. Общее количество летальных исходов от болезни остается прежним — три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля минздрав Мьянмы подтвердил два смертельных случая заражения коронавирусом нового типа. Тогда общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло трёх.

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