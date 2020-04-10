Мехико, , 05:06 — REGNUM В Мексике зафиксированы первые два случая смерти от коронавирусной инфекции среди беременных женщин, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Сообщается, что одна из женщин успела родить ребенка до своей кончины. При этом у ребенка выявлены респираторные проблемы, что также зафиксировано в Мексике впервые. Министр здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль добавил, что беременные женщины очень уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией. При этом у погибших были проблемы со здоровьем и до заболевания — диабет и гипертония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перу две зараженные коронавирусом женщины родили здоровых детей. Врачи отмечали, что новая инфекция якобы не передается от матери к ребенку.

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