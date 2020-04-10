Сан-Франциско, США, , 05:01 — REGNUM Американская компания Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги такси по всему миру, заказала десятки миллионов масок для защиты своих водителей от распространения коронавируса нового типа, 10 апреля сообщается на ее странице в Twitter.

Отмечается, что первая партия защитных средств уже передана водителям в городе Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Uber объявила о намерении начать временную блокировку аккаунтов водителей и клиентов, которые заразились новым коронавирусом.

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