Пекин, , 04:59 — REGNUM В Китае наблюдается радикальное падение числа лесных пожаров за первый квартал 2020 года в годовом исчислении, сообщили 9 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

По данным министерства всего 392 лесных пожара было зафиксировано за указанный период, что значительно ниже 1035 за аналогичный период в среднем за последние пять лет.

Всего 13 лесных пожаров было зафиксировано по всей стране за прошедший трёхдневный Фестиваль Цинмин с 4 по 6 апреля (День поминовения усопших в Китае), что на 83% меньше, чем годом ранее.

Более 97% лесных пожаров за прошедшие десять лет в Китае являются результатом человеческой деятельности. 15 марта в Китае стартовала трехмесячная специализированная кампания профилактики лесных пожрав и защиты дикой природы с участием 76 тыс. инспекторов, который выявили 52 тыс. потенциальных опасностей.